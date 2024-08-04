Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1827 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 299
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1827 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 56000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
54007 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
40247 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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