50 злотых 1827 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1827 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 56000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

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