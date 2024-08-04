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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1827 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1827 года FH - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1827 года FH - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 299

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1827 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 56000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
54007 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
40247 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Henry Seligman - April 12, 1931
Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Henry Seligman - April 12, 1931
Продавец Henry Seligman
Дата 12 апреля 1931
Сохранность VF
Цена
Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 50 злотых 1827 FH на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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