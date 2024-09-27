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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1827 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1827 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1827 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,646,540

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Александр за 900 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 35500 RUB
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1827 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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