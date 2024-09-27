Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1827 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,646,540
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Александр за 900 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 35500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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