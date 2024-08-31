Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1827 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 39,2 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 123
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 злотых
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе SINCONA AG за 325000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
201478 $
Цена в валюте аукциона 180000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
341796 $
Цена в валюте аукциона 325000 CHF
Где продать?
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