10 злотых 1827 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе SINCONA AG за 325000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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