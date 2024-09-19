Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1827 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1827 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (3)
- Numimarket (4)
- Numis Poland (1)
- Rare Coins (2)
- WCN (2)
- Wójcicki (2)
- Имперская монета (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 14 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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