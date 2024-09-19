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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1827 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1827 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1827 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1827 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (3)
  • Numimarket (4)
  • Numis Poland (1)
  • Rare Coins (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
  • Имперская монета (2)
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numis Poland - June 14, 2022
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numis Poland - June 14, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 14 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша 3 гроша 1827 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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