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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1827 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1827 года FH Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1827 года FH Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1827 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
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