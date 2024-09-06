3 гроша 1827 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1827 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

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