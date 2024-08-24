Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 250,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Antykwariat u Nilsa (1)
- AURORA (4)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (2)
- Katz (6)
- Künker (1)
- MUNZE (2)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Westfälische (1)
- Александр (8)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (5)
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1829 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск