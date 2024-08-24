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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 250,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
665 $
Цена в валюте аукциона 610 EUR
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность F DETAILS
Цена
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность F DETAILS
Цена
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 20 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1829 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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