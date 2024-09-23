Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,800,006
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1852 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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