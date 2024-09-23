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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,800,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1852 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1116 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1852 "Орел 1849-1851" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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