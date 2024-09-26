Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,165,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1848 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (8)
  • Hess Divo (1)
  • Holmasto (1)
  • Katz (8)
  • Künker (1)
  • MS67 (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • Rare Coins (8)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (11)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (8)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
805 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Holmasto - October 9, 2021
Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1848 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1848 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск