20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1848 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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