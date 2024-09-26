Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,165,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1848 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
805 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?
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