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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,645,113

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1838 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 460000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 16100 RUB
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1838 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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