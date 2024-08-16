20 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1838 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 460000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (4) AU (38) XF (27) VF (10) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (2) Сервис NGC (2) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (10)

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (3)

Gorny & Mosch (2)

Haljak Coin Auction (1)

Katz (5)

Künker (4)

La Galerie Numismatique (3)

MUNZE (3)

Numisbalt (2)

Rare Coins (15)

Rauch (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (4)

WCN (1)

WDA - MiM (1)

Александр (8)

Денга1700 (1)

Империя (4)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (3)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (5)