Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,645,113
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1838 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 460000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 16100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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