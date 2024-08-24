Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1854-1858" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,195,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1855 года "Орел 1854-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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