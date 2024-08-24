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20 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1854-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1854-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1854-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,195,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1855 года "Орел 1854-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1855 "Орел 1854-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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