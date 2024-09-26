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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 20 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1834 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 280000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
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Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1834 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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