20 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1834 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 280000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

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