Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,165,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1848 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 90000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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