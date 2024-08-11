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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1849-1851" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1849-1851" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,165,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1848 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 90000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1848 "Орел 1849-1851" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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