20 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1848 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 90000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (69) AU (19) XF (29) VF (5) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (6) MS62 (5) MS61 (3) MS60 (3) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (9) XF40 (2) VF35 (1) DETAILS (5) PL (3) Сервис NGC (7) RNGA (5) CGC (1) ННР (1) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (22)

Coins.ee (1)

COINSNET (3)

Haljak Coin Auction (4)

Katz (9)

Künker (3)

MS67 (4)

MUNZE (2)

New York Sale (2)

Rare Coins (21)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (2)

Sonntag (1)

Stack's (1)

WCN (2)

Александр (11)

Знак (1)

Империя (4)

Имперская монета (12)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (17)