20 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Малый бант (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1840 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность UNC (3) AU (12) XF (15) VF (6) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (5) XF40 (1) VF30 (3) Сервис RNGA (1) PCGS (1) NGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

COINSNET (2)

Gorny & Mosch (1)

Katz (1)

MS67 (1)

Niemczyk (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (4)

Russiancoin (2)

SINCONA (3)

UBS (1)

WCN (1)

Александр (1)

Знак (1)

Имперская монета (14)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (3)