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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Малый бант (Россия, Николай I)

Разновидность: Малый бант

Аверс монеты - 20 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,075,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1840 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • COINSNET (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • MS67 (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (3)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (3)
  • UBS (1)
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  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (14)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU55
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1840 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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