Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Малый бант (Россия, Николай I)
Разновидность: Малый бант
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,075,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1840 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
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Дата 3 марта 2024
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Дата 6 ноября 2022
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Дата 30 апреля 2022
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Дата 23 августа 2020
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