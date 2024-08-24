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20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,815,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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