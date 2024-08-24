20 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1844 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3300000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.

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