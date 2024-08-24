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20 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1844 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3300000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.

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Россия 20 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 20 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
57378 $
Цена в валюте аукциона 3300000 RUB
Россия 20 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 20 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1844 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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