20 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1849 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 730 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность AU (2) XF (3) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1)