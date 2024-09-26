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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий без плаща

Аверс монеты - 20 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,250,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1849 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 730 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU50
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 2700 USD
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1849 "Орел 1849-1851" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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