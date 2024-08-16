20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" открытая (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Цифра "2" открытая. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность UNC (1) AU (9) XF (6) VF (6) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU55 (2) AU53 (5) XF40 (1) VF35 (1) Сервис NGC (1)

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