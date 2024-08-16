Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" открытая (Россия, Николай I)
Разновидность: Цифра "2" открытая
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 385,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Цифра "2" открытая. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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