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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" открытая (Россия, Николай I)

Разновидность: Цифра "2" открытая

Аверс монеты - 20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Цифра "2" открытая - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Цифра "2" открытая - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 385,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Цифра "2" открытая. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 150 CHF
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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