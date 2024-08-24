Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1854-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 990,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1854 года "Орел 1854-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
6202 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1854 "Орел 1854-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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