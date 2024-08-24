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20 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1854-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1854-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1854-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 990,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1854 года "Орел 1854-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
6202 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Heritage - June 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 20 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1854 "Орел 1854-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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