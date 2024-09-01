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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий в плаще

Аверс монеты - 20 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,250,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (158) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1849 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4530 RUB
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия 20 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1849 "Орел 1849-1851" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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