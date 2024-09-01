20 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1849 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность PROOF (15) UNC (49) AU (40) XF (28) VF (14) F (1) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (10) MS63 (5) MS62 (7) MS61 (2) MS60 (3) AU58 (4) AU55 (5) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (9) XF40 (2) VF35 (3) PF64 (4) PF63 (2) PF62 (4) DETAILS (1) PL (4) Сервис ННР (10) PCGS (5) RNGA (5) NGC (6)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Ars Time (1)

AURORA (10)

Coins.ee (3)

COINSNET (2)

GGN (1)

Gorny & Mosch (3)

Haljak Coin Auction (4)

Heritage (2)

Janas (1)

Katz (13)

Künker (6)

MARCINIAK (1)

MS67 (1)

MUNZE (3)

Niemczyk (2)

Numisbalt (1)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (22)

Rauch (3)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (4)

Stack's (1)

Universum Coins GmbH (1)

Wójcicki (3)

Александр (29)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Имперская монета (16)

Монеты и Медали (2)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (9)