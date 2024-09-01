Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий в плаще
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,250,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (158) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1849 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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