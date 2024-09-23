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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 97,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1832 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2233 проданному на аукционе The New York Sale за 8250 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
588 $
Цена в валюте аукциона 525 CHF
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF65 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU55
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF66 RNGA
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 20 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1832 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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