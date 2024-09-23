Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 97,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1832 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2233 проданному на аукционе The New York Sale за 8250 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF65 RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF66 RNGA
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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