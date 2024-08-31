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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - 20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,815,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AURORA (15)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (4)
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  • Русский Нумизматический Дом (7)
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2246 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе NOONANS - October 4, 2023
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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