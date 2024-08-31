Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,815,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.
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Дата 20 сентября 2022
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