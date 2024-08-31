20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность UNC (7) AU (29) XF (53) VF (26) F (5) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) AU58 (6) AU55 (8) AU50 (1) XF45 (8) XF40 (12) VF35 (3) VF25 (3) DETAILS (3) Сервис ННР (2) NGC (11) CGC (1)

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