Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 625000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
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