20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 625000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

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