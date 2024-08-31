Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,922,501
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (206)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1847 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 375000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1847 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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