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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,922,501

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (206)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1847 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 375000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1847 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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