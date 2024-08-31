20 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1847 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 375000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность UNC (63) AU (43) XF (61) VF (18) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (8) MS62 (14) MS61 (6) MS60 (4) AU58 (3) AU55 (5) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (7) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) DETAILS (4) PL (1) Сервис ННР (7) NGC (12) RNGA (6) PCGS (2)

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