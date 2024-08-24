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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1843 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе SINCONA AG за 48000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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Россия 20 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1843" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
33580 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Россия 20 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1843" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
50263 $
Цена в валюте аукциона 48000 CHF
Россия 20 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 20 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1843 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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