Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1843 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе SINCONA AG за 48000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
33580 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
50263 $
Цена в валюте аукциона 48000 CHF
Где продать?
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