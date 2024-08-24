20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2020.

Сохранность UNC (3) AU (9) XF (11) VF (7) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF40 (2) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (2) Сервис ННР (3) NGC (1)

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