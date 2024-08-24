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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - 20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,815,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - August 26, 2020
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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