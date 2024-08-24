Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,815,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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