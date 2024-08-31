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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий без плаща

Аверс монеты - 20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,075,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1850 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
1364 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
3258 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1850 "Орел 1849-1851" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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