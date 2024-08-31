20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1850 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

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