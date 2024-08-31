Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий без плаща
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,075,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1850 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- MUNZE (1)
- Rare Coins (1)
- Александр (1)
- Монеты и Медали (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
1364 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Где продать?
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