Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1851 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 110000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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