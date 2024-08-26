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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1851 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 110000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 20 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1851 "Орел 1849-1851" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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