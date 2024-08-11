Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
5456 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
5875 $
Цена в валюте аукциона 360000 RUB
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1828 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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