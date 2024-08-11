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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
5456 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
5875 $
Цена в валюте аукциона 360000 RUB
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - April 11, 2018
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 2, 2017
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 24, 2016
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 ноября 2016
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2016
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 20 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1828 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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