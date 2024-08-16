20 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1836 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (4) UNC (18) AU (24) XF (23) VF (22) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (4) MS65 (1) MS64 (1) MS62 (2) MS60 (1) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (3) PF66 (2) PF64 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (14) ННР (2) PCGS (1)

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