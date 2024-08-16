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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,280,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1836 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1836 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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