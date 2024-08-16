Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,280,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1836 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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