20 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1837 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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