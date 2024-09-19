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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,300,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1837 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF25
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2900 RUB
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 7250 RUB
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1837 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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