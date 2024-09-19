Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,300,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1837 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- COINSNET (3)
- Haljak Coin Auction (2)
- Katz (3)
- MUNZE (2)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (9)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (8)
- SINCONA (4)
- Stack's (1)
- Александр (11)
- Знак (1)
- Имперская монета (13)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1837 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск