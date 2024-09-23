5 рублей 1826 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 46000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (14) AU (45) XF (32) VF (24) F (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (5) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (20) AU50 (7) XF45 (1) VF35 (7) VF30 (2) PF65 (2) DETAILS (4) ULTRA CAMEO (2) Сервис ННР (19) NGC (16) PCGS (5) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

Auctiones (1)

Aureo & Calicó (1)

AURORA (5)

Baldwin's (1)

Busso Peus (1)

DNW (1)

Dorotheum (1)

Frühwald (3)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (5)

Grün (2)

Heritage (5)

HERVERA (1)

Höhn (4)

Holmasto (1)

Katz (14)

Künker (10)

Lanz München (1)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (2)

Numismatica Genevensis (2)

Rare Coins (10)

Rauch (2)

RedSquare (2)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

Schweizerischer Bankverein (1)

Soler y Llach (1)

Stack's (3)

TimeLine Auctions (1)

UBS (2)

Universum Coins GmbH (4)

VL Nummus (1)

Александр (22)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (1)