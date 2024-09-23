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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1826 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1826 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1826 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 212,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 46000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3582 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2607 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1826 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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