Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1826 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 212,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 46000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3582 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2607 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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