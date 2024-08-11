1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 45000 GBP. Торги состоялись 20 мая 2015.

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