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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 45000 GBP. Торги состоялись 20 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
1019 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
57385 $
Цена в валюте аукциона 4600000 RUB
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - October 1, 2022
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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