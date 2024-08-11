Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 45000 GBP. Торги состоялись 20 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (7)
- Baldwin's (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (5)
- Karamitsos (1)
- Künker (7)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (13)
- Rauch (3)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (4)
- Teutoburger (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- WCN (1)
- Westfälische (1)
- Александр (12)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
1019 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
57385 $
Цена в валюте аукциона 4600000 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск