Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,050,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе MS67 за 170000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Дата 25 сентября 2022
Сохранность G
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Сохранность F
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Сохранность AU
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Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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