10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе MS67 за 170000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность UNC (12) AU (24) XF (37) VF (19) F (3) G (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (2) MS61 (3) AU58 (4) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (7) XF40 (9) VF35 (4) VF25 (1) Сервис NGC (6)

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