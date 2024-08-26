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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,050,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе MS67 за 170000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6750 RUB
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность G
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность F
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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