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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Большая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Большая корона

Аверс монеты - 10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Большая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Монеты и Медали за 500000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
5666 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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