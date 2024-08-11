10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Большая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Большая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Монеты и Медали за 500000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность PROOF (3) UNC (30) AU (31) XF (20) VF (32) F (2) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS64 (7) MS63 (2) MS62 (10) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (4) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (1) XF40 (5) VF35 (3) VF30 (2) VF25 (3) VF20 (3) DETAILS (2) PL (1) Сервис PCGS (9) RNGA (1) ННР (2) NGC (15)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (4)

Busso Peus (1)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Coins.ee (2)

COINSNET (1)

COINSTORE (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (1)

Haljak Coin Auction (2)

Heritage (4)

Katz (8)

Künker (10)

MARCINIAK (1)

Morton & Eden (1)

MS67 (1)

New York Sale (2)

Rare Coins (17)

Rauch (5)

RedSquare (3)

Russiancoin (7)

SINCONA (4)

Stack's (3)

Stephen Album (1)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (16)

Империя (4)

Имперская монета (14)

Монеты и Медали (4)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (2)