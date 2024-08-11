Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Большая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Большая корона
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Большая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Монеты и Медали за 500000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
5666 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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