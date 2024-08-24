10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Малая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Малая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (6) AU (9) XF (10) VF (6) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF25 (2) DETAILS (2) Сервис ННР (1) NGC (5) PCGS (1)

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