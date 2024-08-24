Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Малая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Малая корона
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Малая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 15550 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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