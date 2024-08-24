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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Малая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - 10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Малая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
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  • Heritage (1)
  • Holmasto (1)
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  • Stack's (1)
  • Александр (4)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 15550 RUB
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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