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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2021 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 242 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 242 USD

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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