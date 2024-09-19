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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: James F. Elmen

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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