Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1826 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,450,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2107 проданному на аукционе The New York Sale за 800 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS61 BN NGC
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Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
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Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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