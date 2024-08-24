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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1826 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1826 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1826 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,450,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2107 проданному на аукционе The New York Sale за 800 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1826 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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