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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 730,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Александр за 39000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 498 EUR
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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