1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Александр за 39000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (4) AU (29) XF (31) VF (35) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (7) AU50 (5) XF45 (5) XF40 (8) VF35 (10) VF30 (4) VF25 (2) VF20 (1) DETAILS (4) PL (1) Сервис NGC (12) PCGS (1)

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