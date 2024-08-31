Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 730,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Александр за 39000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (8)
- COINSNET (3)
- Gorny & Mosch (7)
- Heritage (4)
- Karamitsos (4)
- Katz (2)
- Künker (9)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (4)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (3)
- Solidus Numismatik (2)
- Sonntag (3)
- Wójcicki (1)
- Александр (22)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (17)
- Монеты и Медали (1)
- ОЛНЗ (1)
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск