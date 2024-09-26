Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,008,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1845 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
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Дата 12 ноября 2023
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VG
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
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Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 13 апреля 2023
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Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
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