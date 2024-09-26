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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,008,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1845 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VG
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полтина 1845 "Орел 1845-1846" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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