Полтина 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1845 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.

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