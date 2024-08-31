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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1851 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1851 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1851 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 800,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1851 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1281 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Bruun Rasmussen - December 10, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
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Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1851 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1851 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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