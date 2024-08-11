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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1854 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1854 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1854 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 272,949

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24953 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5750 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Bruun Rasmussen - December 24, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1854 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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