Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1854 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 272,949
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24953 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5750 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
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