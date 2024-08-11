Полтина 1854 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24953 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5750 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность PROOF (3) UNC (15) AU (26) XF (52) VF (32) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (4) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (6) VF30 (1) VF20 (1) Сервис NGC (14) ННР (2) PCGS (5)

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