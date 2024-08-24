Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1842 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 76,105
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 декабря 2017
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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