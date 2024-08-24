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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1842 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1842 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1842 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 76,105

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Stephen Album - January 25, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - December 26, 2017
Продавец AURORA
Дата 26 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1842 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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