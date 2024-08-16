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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 347,530

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Орел 1843" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3900 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VG
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1843" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1844 "Орел 1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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