Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Орел 1843" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3900 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

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