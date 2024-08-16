Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1843" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 347,530
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Орел 1843" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3900 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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