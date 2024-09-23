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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858". Венок 6 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 6 звеньев

Аверс монеты - Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" Венок 6 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" Венок 6 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 615,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Венок 6 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 350000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1847 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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