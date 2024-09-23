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Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858". Венок 6 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 6 звеньев
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 615,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Венок 6 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 350000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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