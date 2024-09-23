Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858". Венок 6 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Венок 6 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 350000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

Сохранность PROOF (3) UNC (6) AU (18) XF (25) VF (11) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU50 (2) XF45 (7) XF40 (1) VF35 (2) PF64 (2) DETAILS (2) Сервис RNGA (2) NGC (7)

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