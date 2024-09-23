Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Бант больше (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Бант больше. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5614 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность VF (5)