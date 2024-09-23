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Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Бант больше (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером. Бант больше
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 783,425
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Бант больше. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5614 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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- Rauch (1)
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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