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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Бант больше (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером. Бант больше

Аверс монеты - Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Бант больше - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Бант больше - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 783,425

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Бант больше. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5614 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - October 2, 2014
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1847 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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