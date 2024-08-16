Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла прямой
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 116,356
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8626 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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