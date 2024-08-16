Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8626 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

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