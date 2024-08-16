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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой

Аверс монеты - Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 116,356

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8626 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Teutoburger - December 10, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1844 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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