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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 347,530

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41422 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10868.75 USD. Торги состоялись 8 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1844 "Орел 1845-1846" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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