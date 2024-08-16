Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41422 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10868.75 USD. Торги состоялись 8 января 2016.

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