Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1846" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 347,530
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41422 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10868.75 USD. Торги состоялись 8 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- Katz (4)
- Künker (2)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- SINCONA (7)
- Sonntag (1)
- Stack's (2)
- UBS (1)
- Александр (3)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полтина 1844 "Орел 1845-1846" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск