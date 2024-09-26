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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1843 года СПБ АЧ "Орел 1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1843 года СПБ АЧ "Орел 1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1843 года СПБ АЧ "Орел 1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Орел 1843" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1033 проданному на аукционе SINCONA AG за 240000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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Россия Полтина 1843 СПБ АЧ "Орел 1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия Полтина 1843 СПБ АЧ "Орел 1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
129880 $
Цена в валюте аукциона 8500000 RUB
Россия Полтина 1843 СПБ АЧ "Орел 1843" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
257083 $
Цена в валюте аукциона 240000 CHF
Россия Полтина 1843 СПБ АЧ "Орел 1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полтина 1843 СПБ АЧ "Орел 1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1843 "Орел 1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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