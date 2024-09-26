Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1843 года СПБ АЧ "Орел 1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Орел 1843" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1033 проданному на аукционе SINCONA AG за 240000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- SINCONA (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
129880 $
Цена в валюте аукциона 8500000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
257083 $
Цена в валюте аукциона 240000 CHF
Где продать?
Для продажи Полтина 1843 "Орел 1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск