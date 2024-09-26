Полтина 1843 года СПБ АЧ "Орел 1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Орел 1843" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1033 проданному на аукционе SINCONA AG за 240000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (2) UNC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)