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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1850 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1850 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1850 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 530,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1850 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21342 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 13 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61
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Россия Полтина 1850 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1850 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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