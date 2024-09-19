Полтина 1850 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1850 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21342 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 13 января 2018.

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