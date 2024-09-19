Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1850 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 530,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1850 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21342 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 13 января 2018.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность MS61
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